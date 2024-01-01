В Пермском крае хоронят ещё одного погибшего на СВО березниковца Прощание с Александром Записовым состоялось 19 июля Поделиться Твитнуть

Александр Записов

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В зоне специальной военной операции на Украине при исполнении служебного долга погиб ещё один житель Березников Пермского края, рядовой Александр Записов. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича.

Когда именно и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, власти не уточнили.

Прощание с бойцом проходит в пятницу, 19 июля. Панихида началась в 11 час. в Культурно-деловом центре (Березники, ул. Льва Толстого, 50).

Накануне в том же КДЦ состоялась траурная церемония прощания с другим погибшим на СВО жителем Березников Данилом Пиржковым.

Всего в четверг, 18 июля, в Прикамье похоронили сразу шестерых военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территории Украины и Донбасса. В Соликамске в последний путь проводили Сергея Гилёва. В Добрянке прошла церемония прощания с 36-летним командиром взвода мотострелковой роты Евгением Полыгаловым. В селе Дуброво Оханского округа простились с Павлом Имашевым. В Карагае похоронили 39-летнего Анатолия Четина, а в Большой Соснове земляки простились с Александром Шараповым.

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