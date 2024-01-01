Алёна Бронникова На СВО погиб житель Пермского края Александр Шарапов Похороны состоятся 18 июля Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ходе боевых действий в зоне спецоперации погиб житель Большесосновского муниципального округа Пермского края Александр Шарапов. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщили местные власти.

«Администрация Большесосновского муниципального округа с прискорбием сообщает, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Шарапов Александр Валерьевич», — информирует мэрия округа.

Прощание с военнослужащим состоится 18 июля на площади Храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Большая Соснова. Подробности о том, когда и как он погиб, не уточняются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе ожесточённых боёв в зоне спецоперации на Украине погиб житель Лысьвы Сергей Лыжин. Когда и как он погиб, чиновники также не уточнили. Похороны состоялись 16 июля.

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