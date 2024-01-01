В Прикамье похоронят участника СВО Сергея Лыжина
Обстоятельства его гибели не уточняются
В ходе ожесточённых боёв в зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель Лысьвы Пермского края Сергей Лыжин. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в социальных сетях.
Местные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Где и как он погиб, чиновники не уточнили. Неизвестна и дата смерти.
Одноклассники Сергея в социальных сетях пишут, что помнят искромётное чувство юмора погибшего, его математический дар и вечное стремление к свободе.
Похороны военнослужащего пройдут 16 июля. Прощание состоится в Соборе Троицы Живоначальной на ул. Революции, 2а в Лысьве.
Напомним, 13 июля в посёлке Гайны похоронили участника СВО, гвардии рядового Олега Созонова. Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Известно лишь, что его убили 1 июля.
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