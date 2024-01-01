В Прикамье похоронят участника СВО Олега Созонова Он погиб 1 июля этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Гайнского муниципального округа

При выполнении обязанностей военной службы в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец посёлка Гайны гвардии рядовой Олег Созонов. Об этом сообщает администрация Гайнского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, администрация Гайнского муниципального округа искренне выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Олега», — рассказали в местной администрации.

Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Известно лишь, что его убили 1 июля.

Прощальная панихида состоится 13 июля в актовом зале администрации Гайнского муниципального округа в 13.30.

По данным газеты «Парма-Новости», в Коми-Пермяцком округе на сегодняшний день подтверждена гибель 151 военнослужащего в ходе СВО в Украине.

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