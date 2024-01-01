Алёна Бронникова В Пермском крае простятся с погибшим на СВО жителем Ильинского Сергей Ужегов погиб ещё 25 марта Поделиться Твитнуть

Группа "Администрация Ильинского городского округа" ВКонтакте

В с. Сретенское Пермского края 18 июля состоится церемония прощания с погибшим в ходе проведения специальной военной операции уроженца д. Зинки Сергея Ужегова. О гибели своего земляка администрация Ильинского городского округа рассказала в официальной группе ВКонтакте.

«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Ужегов Сергей Борисович, 1992 г.р. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех земляков поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — сообщается в публикации.

Сергей закончил девять классов в общеобразовательной школе, затем Пермский профессиональный лицей № 1 по специальности станочник, с 2011 по 2012 годы прошёл срочную военную службу. Контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы он заключил 2 сентября 2023 года. На СВО отправился в должности водителя. Погиб при исполнении обязанностей военной службы 25 марта.

Ранее стало известно, что в Прикамье 18 июля похоронят ещё трёх участников СВО: Данила Пирожкова из Березников, Анатолия Четина из Карагая и Александра Шарапова из Большой Сосновы.

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