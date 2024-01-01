В Прикамье в один день похоронят сразу трёх участников СВО Погибли военнослужащие из Березников, Карагая и Большой Сосновы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во время специальной военной операции на территории Украины при исполнении служебного долга погибли жители Березников и Карагая, рядовой Данил Пирожков и 39-летний Анатолий Четин.

Как сообщает «Рифей», Анатолий Четин заключил контракт с Минобороны РФ 7 апреля этого года. Он служил командиром в отделении огневой поддержки штурмовой роты и погиб 5 июня. Администрация Карагайского округа выразила соболезнования его родным и близким. Церемония прощания пройдёт 18 июля около карагайского Дома культуры по ул. Гагарина, 1.

Обстоятельства гибели Данила Пирожкова не уточняются. Прощание с военнослужащим состоится 18 июля в Культурно-деловом центре. Гражданская панихида начнётся в 11:00. Администрация Березников также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в этот же день, 18 июля, в Большой Соснове похоронят другого участника СВО — Александра Шарапова. Прощание с ним состоится на площади Храма в честь Владимирской иконы Божией Матери. Подробности о том, когда и как он погиб, тоже не уточняются.

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