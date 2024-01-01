В Пермском крае похоронили участника СВО Евгения Полыгалова Он погиб в зоне боевых действий в конце мая Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Добрянского городского округа

В ходе спецоперации на Украине в населенном пункте Новобахмутовка Ясиноватского района погиб уроженец Добрянки Евгений Полыгалов. Об этом сообщает администрация Добрянского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Евгений родился 16 июля 1987 года в Добрянка. Закончил там местную школу и поступил в профессиональное училище, где в 2026 выучился на электрогазосварщика.

С ноября 2008 года по ноябрь 2009 года он проходил службу по призыву — служил командиром отделения зрительной связи ВМФ в звании матрос.

После армии Евгений работал на разных предприятиях Добрянки.

В 2017 году он получил высшее образование по специальности «Контроль качества» в Уральском государственном экономическом университете.

В начале февраля 2023 года мужчина заключил контракт для прохождения службы в зоне СВО. Он служил командиром взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии лейтенант. Указом Президента РФ от 27 мая 2023 года его наградили медалью «За Отвагу», а 29 мая этого года Евгений Полыгалов погиб.

Мужчину похоронили 18 июля. У него остались жена, сын, дочь и родители.

Администрация Добрянского городского округа выразила соболезнования родным и близким Евгения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.