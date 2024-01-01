Алёна Бронникова В Прикамье не могут найти часть дольщиков долгостроев Их поисками правительство займётся совместно с правоохранительными органами Поделиться Твитнуть

На очередном заседании правительства Пермского края 17 июня министр строительства Артём Габдрахманов рассказал о восстановлении прав дольщиков возведения многоквартирных домов-долгостроев. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в силу затягивания строительства некоторых дольщиков не могут найти, и поручил решить этот вопрос совместно с правоохранительными органами.

«Необходимо восстановить права по каждому дольщику, - подчеркнул он. - Но есть люди, которых мы просто найти не можем, которые переехали в силу каких-то причин. Просьба отработать этот вопрос с коллегами из правоохранительных органов. Надо найти людей и произвести выплаты либо передать ключи от квартир».

Глава региона также добавил, что руководитель краевого СКР Денис Головкин выразил готовность оказать содействие в поисках дольщиков.

Решить проблемы обманутых дольщиков краевые власти намерены до конца текущего года. В данный момент в реестре проблемных домов находятся семь объектов. Как рассказал Габдрахманов, всего с 2019 года в Единый реестр проблемных объектов было включено 73 многоквартирных дома, строительство 54 из них было остановлено по причине банкротства застройщиков. Количество домов, включённых в реестр, за четыре года сократилось на 88% - было исключено 66 долгостроев, в правах восстановлено более 4 тыс. граждан.

Восстановление прав граждан-участников долевого строительства осуществляется через созданный правительством РФ Фонд развития территорий. Основным направлением работы является завершение строительства проблемных объектов, застройщики которых были признаны банкротами. Такие меры реализованы в отношении 30 домов. Дольщикам 34 объектов выплачиваются денежные возмещения. Всего за выплатами обратились 1,4 тыс. человек. Общая сумма средств – более 4,8 млрд руб.

За последние два года региональным фондом было введено в эксплуатацию семь МКД. Квартиры в домах получили 2,9 тыс. дольщиков. В том числе, было завершено строительство проблемного ЖК «Весна» в микрорайоне Парковый, который ждали 400 собственников.

Сейчас четыре объекта достраиваются региональным фондом - это дома по ул. Карпинского, 108 и 110а, ул. Старцева, 143 и ул. Сокольской, 10б. Два дома по ул. Теплогорской, 20 и 22 вводятся в эксплуатацию в судебном порядке. Завершение ещё одного ведётся силами застройщиков под контролем краевых властей (ул. Ленская, 30).

В конце прошлого года наблюдательным советом федерального фонда было принято решение о денежных выплатах по восьми объектам. Также в ходе завершения строительства дома по пр. Декабристов, 97 были выявлены основания для изменения способа восстановления прав граждан с достройки на выплату возмещений, соответствующее решение принято 13 мая. Таким образом, объект был исключён из реестра проблемных. До конца года планируется передать жилые помещения 1,7 тыс. человек и оказать помощь в получении выплат 502 пермякам.

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