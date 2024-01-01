Алёна Бронникова В Перми завершили последний долгострой в жилом комплексе «Весна» Передача ключей жильцам начнётся с 9 июля Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми завершилось строительство проблемного жилого комплекса «Весна». Последний из четырёх домов сдан в эксплуатацию 5 июля, сообщает пресс-служба министерства строительства Пермского края.

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию дома на ул. Углеуральская, 25 в Перми. С 9 июля начнётся передача ключей дольщикам. В новый 18-этажный дом переедут 138 человек, купивших ранее в этом доме квартиры», — рассказали в ведомстве.

Ранее ЖК «Весна» возводил застройщик «Камская долина». Проектом предполагалось строительство четырёх домов. Компания успела сдать лишь один, а затем, в 2018 году была признана банкротом, так и не успев достроить дома по ул. Углеуральской, 25 и ул. Переселенческой, 98 и 100. После обследования трёх долгостроев в 2021 году было принято решение об их завершении.

Веснов были сданы 15-этажный дом по ул. Переселенческой, 98 и 13-этажный дом по ул. Переселенческой, 100. В целом свои права смогут восстановить почти 400 дольщиков.

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