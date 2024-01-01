В Перми достроили второй в этом году проблемный дом в ЖК «Весна» Возведение комплекса началось 10 лет назад Поделиться Твитнуть

В Перми завершилось строительство проблемного дома на ул. Переселенческой, 100 в ЖК «Весна», информирует минстрой Прикамья.

Как сообщили в ведомстве, на объекте закончилась итоговая проверка. Фонду защиты прав граждан – участников строительства Пермского края выдано заключение о соответствии здания требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.

В 13-этажный дом общей жилой площадью 9 тыс. кв. м переедут 146 жителей. Всего в здании расположено 155 квартир.

В министерстве строительства Пермского края добавили, что выдача ключей новосёлам начнётся с 13 мая. Записаться на приёмку квартир можно по указанным телефонам на официальном сайте Фонда защиты прав граждан https://fond214pk.ru/.

В марте разрешение на ввод получил другой дом жилого комплекса на ул. Переселенческой, 98. Всего ЖК «Весна» включал в себя четыре дома. Застройщик «Камская долина» успел сдать лишь один, а затем был признан банкротом. В 2021 году после обследования трёх проблемных объектов было принято решение об их достройке, чтобы 426 дольщика могли заселиться в свои долгожданные квартиры.

По информации регионального минстроя, в скором времени будет введён последний многоэтажный дом в ЖК «Весна» на ул. Углеуральской, 25. В данный момент на объекте проходят итоговые проверки Инспекции стройнадзора, и завершается устранение выявленных замечаний.

Сейчас региональный фонд ведёт достройку пяти домов Перми. До конца текущего года планируется заселить в них более 1,5 тыс. дольщиков и, тем самым, полностью решить проблему с долгостроями в Пермском крае.

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