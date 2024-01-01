Большинство дольщиков долгостроя на Декабристов в Перми получили денежные возмещения за квартиры Выплаты продолжаются Поделиться Твитнуть

Федеральный Фонд развития территорий начал выплачивать собственникам квартир в долгострое на ул. Декабристов, 97 в Перми возмещения. На данный момент средства получили 117 из 146 дольщиков, ранее купивших квартиры в ЖК «Столичный». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Выплаты продолжаются — по всем вопросам жители могут обращаться на «горячую линию» ФРП: 8 800 7007-214. Краевому Минстрою также поручаю оперативно консультировать дольщиков, которые ещё не подали документы», — написал глава региона.

Напомним, строительство 22-этажного жилого дома за «Олимпией», рядом с ТРК «Столица» в Перми началось в 2010 году компанией ООО «Солдес строй», но было остановлено в 2013 году. К тому моменту был смонтирован железобетонный каркас на 19 этажей, выполнена кладка стен с облицовкой до восьмого этажа. Позже, в 2015 году, застройщика признали банкротом.

Решение о достройке здания было принято в 2020 году. Работы должна была осуществить компания ООО «СФ «Основание», но жилые помещения так и не были переданы дольщикам.

В начале декабря 2023 года дольщики ЖК «Столичный» опубликовали в интернете видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили выплатить им компенсацию. После этого с ними встретился губернатор Дмитрий Махонин, который признал, что нынешний подрядчик не справился с обязательствами по достройке дома, и контракт с ним планируется расторгнуть. Способ восстановления прав дольщиков был изменён — с достройки на выплату за счёт краевых компенсационных средств.

В июне дом по ул. Декабристов, 97 исключили из Единого реестра проблемных объектов.

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