Алёна Бронникова Власти Прикамья заключили договор с новым подрядчиком по достройке дома на Карпинского Предыдущий подрядчик нарушал сроки выполнения работ Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края 12 июля заключили договор о завершении долгостроя на ул. Карпинского, 108 в Перми с новым подрядчиком. Об этом в своём telegram-канале сообщил советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Сегодня заключили договор на достройку дома на Карпинского, 108 с новым подрядчиком. Предыдущий подрядчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ на объекте. Будем контролировать процесс достройки данного дома», — написал чиновник.

Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, договор был заключён с пермским ООО «Строительная компания «Эталон». Исполнитель должен завершить работы до 30 ноября 2024 года. Стоимость оценили в 337,2 млн руб.

Решение о смене подрядчика было принято в начале июня. Тогда Павел Черепанов рассказал, что с достройкой домов по ул. Карпинского, 110а и 108 у подрядчика ООО «Жилстрой» систематически наблюдались проблемы. При этом советы усилить работы и увеличить темпы были им проигнорированы. Власти решили оставить «Жилстрою» достройку только дома № 110а, а второй передать другой организации.

Оба проблемных объекта должны были стать частью ЖК на Карпинского, который возводил ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь», однако в 2018 году организация обанкротилась. Дольщики ждали новые квартиры в этих домах более 10 лет. Прокуратура взяла на контроль достройку всех четырёх домов недостроенного жилого комплекса: по ул. Карпинского, 108, 110а и 112а, а также по ул. Норильской, 4а.

В марте 2024 года дом по ул. Карпинского, 112а был введён в эксплуатацию. Минстрой в апреле заявил, что остальные два дома на Карпинского введут в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

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