Алёна Бронникова Завершением долгостроя на Карпинского, 108 в Перми будет заниматься другой подрядчик ООО «Жилстрой» не справился с необходимым объёмом работ Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края приняли решение о смене подрядчика по завершению долгостроя на ул. Карпинского, 108 в Перми. Такое решение было принято на рабочем выезде 4 июня.

Советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов пояснил в своём telegram-канале, что с достройкой домов по ул. Карпинского, 110а и 108 у действующего подрядчика систематически наблюдались проблемы. При этом советы усилить работы и увеличить темпы были им проигнорированы.

«По причине того, что подрядчик не справлялся с необходимым объёмом работ и регулярно выбивался из графика, нами принято решение о передаче Карпинского, 108 другому подрядчику. Прежний подрядчик должен сконцентрировать свои силы на один дом. И контроль за его работой только усилится», — отметил чиновник.

Оба дома должны были войти в жилой комплекс на Карпинского, который планировал построить ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь», однако в 2018 году организация обанкротилась. Дольщики ждали новые квартиры в этих домах более 10 лет.

Федеральный фонд защиты прав граждан-участников строительства принял решение о завершении строительства по ул. Карпинского, 108 и 110а и о выплате компенсации дольщикам по ул. Норильской, 4а. В июне 2021 года Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил договор с ООО «Институт Пермский Промстройпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по ул. Карпинского, 112а. Прокуратура взяла на контроль достройку всех четырёх долгостроев.

В марте 2024 года дом по ул. Карпинского, 112а был введён в эксплуатацию. Минстрой в апреле заявил, что дома № 108 и 110а введут в эксплуатацию в третьем квартале.

Согласно информации, размещённой на сайте краевого Фонда защиты прав дольщиков, договор на достройку домов №108 и 110а был подписан в прошлом году с башкирским ООО «Жилстрой». По данным checko.ru, организация была зарегистрирована в 2006 году в Уфе, занимается строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом году выручка компании составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб.

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