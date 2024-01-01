Зарина Ситдикова В Перми скончался один из пострадавших в ЧП на руднике «Уралкалия» Состояние второго госпитализированного остаётся без изменений Поделиться Твитнуть

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В ожоговом отделении ГКБ им. С.Н. Гринберга в Перми скончался один из пострадавших в ЧП на руднике «Уралкалия», сообщили «Новому компаньону» в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших в шахте Соликамска, скончался из-за травм, несовместимых с жизнью», — сказали в ведомстве.

Напомним, 26 июня в ночную смену в СКРУ-3 произошёл хлопок газа. В результате происшествия два работника получили ожоги. Сначала их госпитализировали в больницу Соликамска, затем было принято решение перевезти пострадавших Пермь.

По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, перед транспортировкой один пациент находился в тяжёлом состоянии, у второго было состояние средней тяжести.

После госпитализации в Пермь врачи оказали пациентам оперативную помощь. Несмотря на интенсивную терапию, одному из пострадавших через некоторое время стало хуже.

Как уточнили в региональном минздраве, на данный момент состояние второго пациента без изменений.

Ранее по факту воспламенения газа Следователи территориального следственного отдела в Соликамске возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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