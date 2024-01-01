Зарина Ситдикова Один из пострадавших в ЧП на руднике в Прикамье находится в тяжёлом состоянии Врачи решают вопрос о транспортировке пострадавших в ожоговый центр Перми Поделиться Твитнуть

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Один из пострадавших в ЧП на руднике «Уралкалия» находится в тяжёлом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Её комментарий опубликован в telegram-канале регионального минздрава.

Минувшей ночью при вспышке газа на СКРУ-3 пострадали два человека. Они были оперативно госпитализированы в Соликамскую больницу. Как уже сообщал минздрав, в медучреждение из Перми выехали кареты территориального центра медицины катастроф и санавиации, чтобы на месте оценить состояние пациентов.

«Едут не только реаниматологи, но и специалисты-комбустиологи, которые занимаются лечением ожоговых травм. И будет принято решение о транспортировке пострадавших в ожоговый центр в Перми. Мы предпримем максимальные усилия, чтобы оказать качественную и эффективную медицинскую помощь пациентам», — сказала Анастасия Крутень.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Соликамского городского округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию.

На данный момент на месте ЧП уже снят режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, производственные объекты «Уралкалия» работают в штатном режиме.

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