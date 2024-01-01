Для помощи пострадавшим в шахте в Прикамье выехал реанимобиль Работников «Уралкалия» могут транспортировать в ожоговый центр Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Минздраве Пермского края сообщили, что к оказанию медпомощи двум пациентам в Соликимской больнице, которые получили ожоги в ходе вспышки газа на шахте «Уралкалия», подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов.

«В настоящее время в Соликамск выехал реанимобиль санавиации с бригадой врачей для принятия решения о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения», — сообщили «Новому компаньону» в минздраве.

В ведомстве также отметили, что решение о транспортировке пациентов в ожоговый центр Перми будет приниматься исходя из состояния пациентов. Транспортировка возможна только после стабилизации состояния пострадавших.

Напомним, ЧП на СКРУ-3 произошло в ночную смену. После случившегося 182 работника рудника были выведены на поверхность и эвакуированы. Два человека получили ожоги. Их отвезли в больницу. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Соликамского городского округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию.

Обстоятельства происшествия выясняются. Проверки на месте ЧП проводят следователи СК и сотрудники прокуратуры.

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