Зарина Ситдикова
Губернатор Пермского края поручил оказать помощь пострадавшим в ЧП на руднике
Главе Соликамского округа поставлена задача при необходимости помогать предприятию
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Соликамского городского округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ЧП на руднике. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.
Дмитрий Махонин также поставил задачу помогать предприятию при возникающих проблемах. Губернатор добавил, что сегодня у него запланирована рабочая поездка в Соликамск и Березники.
«Ситуацию держу на контроле», — отметил глава Прикамья.
Ранее в своём telegram-канале о произошедшем высказался также и.о. главы Соликамского городского округа Александр Русанов, назначенный на эту должность с 25 июня. Он написал, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, и пообещал информировать о состоянии пострадавших.
Напомним, в 3:27 в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа, из-за которой два человека получили ожоги. Они были госпитализированы. По факту ЧП СК и прокуратура начали проверки.
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