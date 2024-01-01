Зарина Ситдикова Губернатор Пермского края поручил оказать помощь пострадавшим в ЧП на руднике Главе Соликамского округа поставлена задача при необходимости помогать предприятию Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Соликамского городского округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в ЧП на руднике. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Дмитрий Махонин также поставил задачу помогать предприятию при возникающих проблемах. Губернатор добавил, что сегодня у него запланирована рабочая поездка в Соликамск и Березники.

«Ситуацию держу на контроле», — отметил глава Прикамья.

Ранее в своём telegram-канале о произошедшем высказался также и.о. главы Соликамского городского округа Александр Русанов, назначенный на эту должность с 25 июня. Он написал, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, и пообещал информировать о состоянии пострадавших.

Напомним, в 3:27 в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа, из-за которой два человека получили ожоги. Они были госпитализированы. По факту ЧП СК и прокуратура начали проверки.

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