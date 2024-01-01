Александр Русанов с 25 июня стал и.о. главы Соликамска Кандидатов на пост руководителя администрации назовут 14 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С сегодняшнего дня обязанности главы Соликамского городского округа исполняет бывший глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Для меня — это мощный профессиональный вызов, налагающий огромную личную ответственность. Осознаю, что для решения задач в округе потребуются максимальные работоспособность и результативность, так как Соликамск — ключевая территория Прикамья, где высокими темпами развивается промышленность и столь же высоки требования жителей к инфраструктуре и социальной сфере. И требования эти абсолютно обоснованы», — написал он.

Чиновник также заявил, что «настроен сделать открытый, честный диалог с жителями основой управленческих решений».

Сегодня же местная дума назвала дату, когда определятся кандидаты на пост главы Соликамска. Это 14 августа, сообщает телеграм-канал «На местах».

Приём документов от желающих участвовать в конкурсе будет проходить со 2 июля по 2 августа.

Напомним, в качестве основного кандидата на этот пост называют Александра Русанова.

Соликамск остался без главы в конце апреля этого года, когда Евгений Самоуков сложил с себя полномочия по собственному желанию. Его отставке предшествовал выговор со стороны губернатора за несколько коммунальных аварий, которые произошли в городе зимой прошлого года.





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