Алёна Бронникова Александр Русанов попрощался с жителями Ленинского района Перми Его последний день на посту главы района – 21 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Покидающий свою должность глава Ленинского района Перми Александр Русанов прокомментировал свой уход в соцсетях. Он поблагодарил жителей и коллег за совместную работу.

Русанов отметил, что за время его работы на посту главы Ленинский район стал для него родным благодаря постоянному общению и поддержке жителей. Он выразил благодарность администрации и общественным организациям Ленинского района, а также губернатору и краевому правительству за совместную работу, доверие и поддержку. И добавил, что не прощается с подписчиками, так как впереди ждёт новый этап.

«Сегодня — мой последний день в должности главы администрации Ленинского района Перми. Желаю всем здоровья и успехов! Мы не прощаемся, впереди — новый этап», — написал чиновник в своём telegram-канале.

Напомним, в июне стало известно, что Александр Русанов, который с 2022 года возглавляет Ленинский район, покинет свою должность с 22 июня. На следующей неделе дума Соликамска должна утвердить его кандидатуру на пост мэра. В прошлом году Русанов был одним из двух основных кандидатов на пост главы Перми, но проиграл бывшему министру экономического развития Прикамья Эдуарду Соснину.

Соликамск остался без главы в конце апреля этого года, когда Евгений Самоуков сложил с себя полномочия по собственному желанию. Его отставке предшествовал выговор со стороны губернатора за несколько коммунальных аварий, которые произошли в городе зимой прошлого года.

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