Глава Ленинского района Перми уволится с поста 22 июня Александра Русанова прочат в мэры Соликамска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Ленинского района Перми Александр Русанов, который с 2022 года занимает этот пост, покинет свою должность с 22 июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник, близкий к мэрии.

На следующей неделе, 26 июня, дума Соликамска должна утвердить его кандидатуру на пост мэра, передаёт издание.

В начале июня стало известно, что главой Соликамского городского округа может стать Александр Русанов.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, глава Ленинского района сейчас находится в отпуске.

Соликамск остался без главы в конце апреля этого года, когда Евгений Самоуков сложил с себя полномочия по собственному желанию. Его отставке предшествовал выговор со стороны губернатора за несколько коммунальных аварий, которые произошли в городе зимой прошлого года.

Напомним, 14 марта 2022 года Александра Русанова назначили и.о. главы Ленинского района, поручив «сосредоточиться на качественном содержании центральных улиц, а также на подготовке к 300-летию Перми». В ноябре того же года он официально возглавил район.

До этого чиновник работал исполнительным директором совета муниципальных образований Пермского края.

Отметим, в прошлом году Русанов был одним из двух основных кандидатов на пост главы Перми, но проиграл бывшему министру экономического развития Прикамья Эдуарду Соснину.

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