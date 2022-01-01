Максим Артамонов Глава Ленинского района Перми Александр Русанов избавился от приставки "и.о." Он работал в этом статусе восемь месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 ноября исполняющего обязанности главы Ленинского района Перми Александра Русанова утвердят в должности руководителя района. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник, близкий к городским властям.



В мэрии уточнили, что глава города Алексей Дёмкин подписал соответствующее распоряжение.



Напомним, Русанов был назначен и.о. главы Ленинского района 14 марта. Ему было поручено «сосредоточиться на качественном содержании центральных улиц, а также на подготовке к 300-летию Перми». До этого чиновник работал исполнительным директором совета муниципальных образований Пермского края.



Должность главы Ленинского района освободилась после увольнения Александра Козенкова 28 февраля. Чиновника критиковали за плохое качество уборки снега в центре города.



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