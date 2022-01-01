С 14 марта Александр Русанов приступил к исполнению обязанностей главы администрации Ленинского района Мэр поручил ему сосредоточиться на качественном содержании центральных улиц Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Александр Русанов 14 марта приступил к исполнению обязанностей главы администрации Ленинского района Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Руководителю района необходимо сосредоточиться на качественном содержании центральных улиц, а также на подготовке к 300-летию Перми, сообщил глава города Алексей Дёмкин.

Напомним, должность главы Ленинского района освободилась после увольнения Александра Козенкова 28 февраля. Отмечалось, что глава Перми Алексей Дёмкин неоднократно указывал Козенкову на плохое качество уборки снега в центре города.

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