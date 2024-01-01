Глава Ленинского района Перми может стать мэром Соликамска Александра Русанова прочат на этот пост после отставки Евгения Самоукова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главой Соликамского городского округа может стать руководитель Ленинского района Перми Александр Русанов. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, шансы на утверждение Русанова «весьма высоки».

Соликамск остался без главы в конце апреля этого года, когда Евгений Самоуков сложил с себя полномочия по собственному желанию. Его отставке предшествовал выговор со стороны губернатора за несколько коммунальных аварий, которые произошли в городе зимой прошлого года.

Напомним, 14 марта 2022 года Александра Русанова назначили и.о. главы Ленинского района, поручив «сосредоточиться на качественном содержании центральных улиц, а также на подготовке к 300-летию Перми». В ноябре того же года он официально возглавил район.

До этого чиновник работал исполнительным директором совета муниципальных образований Пермского края.

Отметим, в прошлом году Русанов был одним из двух основных кандидатов на пост главы Перми, но проиграл бывшему министру экономического развития Прикамья Эдуарду Соснину.

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