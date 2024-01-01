Зарина Ситдикова В Пермском крае в руднике «Уралкалия» произошла вспышка газа В результате ЧП пострадали два человека Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 26 июня в 3:27 в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» произошла вспышка газа. Об этом «Новому компаньону» сообщили в компании.

На данный момент известно о том, что в результате происшествия пострадали два человека. Они получили ожоги.

В компании «Уралкалий» отметили, что на предприятии задействован план разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. После ЧП рабочий персонал был выведен на поверхность.

Сейчас производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме. Обстоятельства происшедшего выясняются.

По данным telegram-канала «112», инцидент произошёл на глубине 400 м.

В прошлом году СКРУ-3 отмечало 40 лет. Это одно из самых молодых рудоуправлений в «Уралкалии». Бурение первой скважины на шахтном стволе здесь началось в 1974 году. Возведение нового соликамского калийного завода было объявлено всесоюзной комсомольской стройкой.

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