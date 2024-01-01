В минздраве Прикамья рассказали о пострадавших при вспышке газа на «Уралкалии» Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе минздрава Пермского края, после инцидента в шахте «Уралкалия» в Соликамске в городскую больницу города доставили двух человек с ожогами различной степени тяжести.

«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 26 июня в 3:27 в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» произошла вспышка газа.

После происшествия в компании «Уралкалий» заявили, что на предприятии задействован план разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. После ЧП рабочий персонал был выведен на поверхность.

Сейчас производственные объекты компании работают в обычном режиме. Обстоятельства происшедшего выясняются.

По данным СМИ, инцидент произошёл на глубине 400 м.

СКРУ-3, где случилось происшестви, — одно из самых молодых рудоуправлений в «Уралкалии». Бурение первой скважины на шахтном стволе здесь началось в 1974 году.

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