Зарина Ситдикова СК и прокуратура начали проверки по факту ЧП на руднике в Прикамье В рудоуправлении проходит совещание с участием руководства и правоохранителей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Следователи СК и сотрудники Соликамской городской прокуратуры начали проверки по факту вспышки газа на руднике «Уралкалия», из-за которой получили ожоги два человека. Об этом сообщается в telegram-каналах следственного и надзорного органов.

Как ранее писал «Новый компаньон», ЧП произошло в 3:27 в СКРУ-3. На предприятии был задействован план разработки мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту травмирования рабочих организована процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

По данным СК, следственная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов выехала на место происшествия. Сейчас они проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как уточнили в прокуратуре Пермского края, с места аварии было эвакуировано 182 работника. Пострадавшие сотрудники, которые получили ожоги, госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

На СКРУ-3 находится городской прокурор Ольга Константинова. Она принимает участие в совещании, на котором присутствуют руководители предприятия и промучастка, а также представители правоохранительных органов.

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