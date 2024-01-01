Зарина Ситдикова В Прикамье снят режим ликвидации последствий аварии на СКРУ-3 Производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме Поделиться Твитнуть

Спустя почти восемь часов после вспышки газа на СКРУ-3 в рудоуправлении был снят режим мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ПАО «Уралкалий».

В компании уточнили, что специальный режим был отменён в 11:13. Сейчас производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме.

Напомним, ЧП на СКРУ-3 произошло в ночную смену. После случившегося 182 работника рудника были выведены на поверхность и эвакуированы. Два человека получили ожоги и были госпитализированы в медучреждение. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Соликамского городского округа оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим и предприятию.

Обстоятельства происшествия выясняются. Проверки на месте ЧП проводят следователи СК и сотрудники прокуратуры.

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