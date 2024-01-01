По факту воспламенения газа на шахте в Прикамье возбуждено уголовное дело Ход расследования взял на контроль глава СУ СКР Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Следователи территориального следственного отдела в городе Соликамске Пермского края возбудили уголовное дело по факту воспламенения газа в шахте местного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Дело заведено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием уже установлено, что в ночное время 26 июня в ходе производства горных работ в шахте воспламенился газ, в результате чего двое сотрудников предприятия получили термические ожоги. Пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия, назначают судебные экспертизы, производят выемки и осмотры документации. Ход расследования уголовного дела взят на особый контроль руководителем регионального следственного управления СКР Денисом Головкиным.

Ранее сообщалось, что 26 июня в 3:27 в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» произошла вспышка газа. Информацию подтвердили «Новому компаньону» в компании. После ЧП рабочий персонал был выведен на поверхность. В настоящий момент на предприятии завершены мероприятия по локализации последствий аварий. Производственные объекты «Уралкалия» работают в обычном режиме.

Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести. Принято решение перевести раненых в Пермский ожоговый центр.

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