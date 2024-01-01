Состояние второго пострадавшего в результате ЧП на шахте в Прикамье ухудшилось Оба пациента находятся в ожоговом отделении больницы в Перми Поделиться Твитнуть

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Пострадавшие в результате воспламенения газа в шахте предприятия «Уралкалий» в Соликамске в настоящее время находятся в Перми, в ожоговом отделении ГКБ им. С.Н. Гринберга, куда они были перевезены к вечеру 26 июня. «Обоим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе оперативная. Специалисты оценивают состояние пациентов как тяжёлое, продолжают интенсивную терапию», — сообщили в минздраве региона. Ранее состояние только одного пострадавшего было тяжёлым. Тяжесть причинения вреда здоровью второго горняка оценивалась как средняя.

Напомним, хлопок газа произошёл 26 июня в 3:27 в СКРУ-3. Двое сотрудников получили ожоги. Сначала их госпитализировали в больницу Соликамска, затем медики приняли решение перевезти раненых в Пермь.

С места аварии были эвакуированы 182 работника. На предприятии был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии.

Следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту вспышки газа на руднике «Уралкалия».

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