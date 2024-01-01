Алёна Бронникова Бастрыкину представят доклад о ЧП на руднике в Прикамье Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах по факту вспышки газа на руднике «Уралкалия». Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председателю СК России будет представлен доклад об инциденте в шахте в Пермском крае, в результате которого пострадали люди. По предварительным данным, двое человек с травмами доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь, остальные эвакуированы на поверхность», — информирует ведомство.

Напомним, ЧП произошло 26 июня в 3:27 в СКРУ-3. На предприятии был задействован план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии. Следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту травмирования рабочих была организована процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Затем было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что ночью 26 июня в ходе горных работ в шахте воспламенился газ, в результате чего двое сотрудников получили термические ожоги. С места аварии были эвакуированы 182 работника. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.

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