Алёна Бронникова В ближайшие выходные в Перми откроется Музей сладостей Музейно-туристический центр «Конфектория» расположен в одном из «холмов» на эспланаде Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В ближайшие выходные на эспланаде в Перми откроется Музей сладостей. Как рассказала на пресс-конференции 2 июля генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова, открытие ожидается 7 или 8 июля.

«В эти часы идёт активная работа по завершению экспозиции, которая появляется ещё в одном холме. Это будет большой сюрприз и приятный подарок жителям города, что-то среднее между кафе музеем и игровой зоной. Открытие ожидается буквально на днях, 7 либо 8 июля», — рассказала она.

О том, что в Перми может быть создан Музей шоколадного мастерства, стало известно в ноябре 2022 года, соответствующая инициатива поступила минэкономразвития Пермского края от ООО «СладКон». Проект предусматривает размещение на одной площадке экспозиции об истории региона через призму истории сладостей, интерактивной зоны для мастер-классов, сувенирной лавки с продукцией Пермской кондитерской фабрики (учредитель ООО «СладКон») и других «сладких» брендов региона. Объём инвестиций оценили в 10 млн руб.

В апреле 2023 года краевые власти заключили концессионное соглашение о создании Музея шоколада в Перми. Компании на 20 лет передали один из «холмов» на городской эспланаде площадью 311 кв. м (ул. Попова, 14/3). Срок реализации — 18 месяцев с момента передачи объекта.

Позже сотрудники музея сообщили, что в музейно-туристическом центре «Конфектория» (0+) разместятся экспозиция, площадка для мастер-классов, сувенирный магазин и кофейня. Посетителям обещают проводить дегустации конфет по рецептам 1952 года: «Птичье молоко», грильяжные конфеты с вишней, горячий шоколад, экскурсии и мастер-классы.

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