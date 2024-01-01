Музей сладостей в Перми откроется в июне Посетителям обещают проводить дегустации, экскурсии и мастер-классы Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В июне на эспланаде (ул. Попова, 14/3 (один из «холмов») откроется музейно-туристический центр «Конфектория» (0+). Об этом в соцсетях сообщили сотрудники Музея сладостей в Перми.

«В нашем интерактивном пространстве разместятся музейная экспозиция, площадка для мастер-классов, сувенирный магазин и кофейня. А самое главное — уникальная продукция, изготовленная кондитерской фабрикой «Пермская» специально для проекта», — говорится в сообщении.

Посетителям обещают проводить дегустации конфет по рецептам 1952 года: «Птичье молоко», грильяжные конфеты с вишней, горячий шоколад, экскурсии и мастер-классы.

Точная дата открытия «Конфектории» станет известна позже.

Напомним, ранее власти Пермского края планировали открыть музей шоколада к октябрю 2024 года.

Помещение площадью 311 кв. м, которое находится на эспланаде, было передано концессионеру «СладКон» на 20 лет.

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