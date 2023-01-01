Алёна Бронникова К октябрю 2024 года власти Пермского края планируют открыть музей шоколада Проектирование объекта хотят завершить в июле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Музей шоколадного мастерства в Перми откроется до октября 2024 года. Об этом на заседании правительства Прикамья 12 июня заявил руководитель краевого агентства по сопровождению концессий Александр Соломатин.

«Помещение, которое находится на эспланаде, передаётся концессионеру "СладКон". Сроки реализации — 18 месяцев с момента передачи объекта. Не позднее октября 2024 года этот объект будет введён в эксплуатацию», — рассказал чиновник.

Сейчас завершается стадия разработки проектной документации, срок окончания запланирован на июль текущего года. Проект предусматривает создание нескольких зон: экспозиции, кафе и площадки для проведения мастер-классов.

В апреле краевые власти заключили концессионное соглашение о создании Музея шоколада в Перми. Компании на 20 лет будет передан один из «холмов» на городской эспланаде площадью 311 кв. м.





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