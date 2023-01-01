Максим Артамонов Краевые власти заключили концессионное соглашение о создании музея шоколада в Перми Он будет находиться на эспланаде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На портале правовой информации опубликовано постановление правительства Пермского края о заключении концессионного соглашения по созданию в Перми музея шоколадного мастерства. Партнёром проекта стало ООО «СладКон».

Согласно договора, компании на 20 лет будет передан один из «холмов» на городской эспланаде площадью 311 кв м.

Проект должен быть реализован в 2023 году.

О том, что в Перми может быть создан Музей шоколадного мастерства, стало известно в начале ноября прошлого года — в минэкономразвития Пермского края поступила частная концессионная инициатива от ООО «СладКон».

В концепции проекта были предусмотрены экспозиции об истории Прикамья через призму истории сладостей, интерактивная зона для мастер-классов, сувенирная лавка с продукцией Пермской кондитерской фабрики (предприятие является учредителем ООО «СладКон») и других «сладких» брендов региона.

Инвестор планирует вложить в проект 10 млн руб. Также в течение срока концессии предприниматели будут вносить плату за пользование помещением.

Само здание — «холм», где планируется разместить музей, по истечении срока соглашения останется в краевой собственности.

Ранее, в конце сентября 202 года, депутаты Пермской городской думы проголосовали за безвозмездную передачу региону одного из зданий-«холмов» на эспланаде под размещение в нём туристско-информационного центра.

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