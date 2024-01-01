Пермские власти пока не смогли договориться о мировом соглашении с парком Горького о спорных строениях В отношении них закончена техническая экспертиза Поделиться Твитнуть

YouTube

В арбитражном суде Пермского края 2 июля состоялось заседание по делу о самовольных постройках в парке им. Горького. Представители департамента земельных отношений администрации Перми подали иск в отношении арендатора места отдыха.

Чиновники добиваются, чтобы суд признал отсутствие у ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» права собственности на Театр эстрады и контрольную будку. Также они требуют признать самовольными постройками шесть объектов, расположенных на территории парка. На этом судебном заседании обсуждались требования мэрии по первому иску.

В начале июля в краевой арбитраж поступило заключение эксперта, который проводил техническую экспертизу спорных строений. По словам представителя департамента земельных отношений мэрии, чиновники готовы пойти на корректировку своих требований после опроса эксперта.

В ходе состоявшегося заседания стороны также повторно обсудили возможность заключения мирового соглашения. С таким предложением к участникам процесса обратился сам судья Юрий Лавров, который ведёт это дело.

Например, он предложил ответчику передать муниципалитету право собственности на главную сцену и будку, а затем также использовать их по оговорённым условиям в качестве арендатора.

В итоге заседание по этому иску отложили до 16 августа. К этому времени у департамента земельных отношений и администрации парка будет возможность задать вопросы экспертам и подумать о вариантах заключения мирового соглашения.

Отметим, в июне стороны уже пытались договориться о заключении мирового соглашения по второму иску, но найти точки соприкосновения тогда не удалось.

В феврале этого года администрация Перми обратилась в суд с требованиями признать самовольными постройками и снести шесть объектов инфраструктуры в парке им. Горького. Речь идёт об исковых требованиях мэрии по сносу детских аттракционов, летних кафе и бесплатных общественных туалетов.

В конце июня совладелец парка Рашид Габдуллин сообщил, что чиновники требуют снести эти объекты, а также главную сцену. Он также пожаловался на многочисленные проверки со стороны контролирующих органов и штрафы, в том числе «за серый снег после мартовского дождя».

В мэрии тогда ответили, что речь идёт не о сносе главной эстрады парка, а только о признании «отсутствующим права собственности за арендатором». Поскольку часть объектов в парке возведены без необходимых разрешений, то в случае удовлетворения исков арендатор участка должен будет привести эти объекты в нормативное состояние, со всеми необходимыми разрешениями и на законных основаниях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.