В Перми мэрия не смогла договориться о мировом соглашении с парком Горького Чиновники настаивают на сносе самовольных построек Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького»

Мэрия Перми, которая судится с администрацией парка Горького по делу о незаконных, по мнению чиновников, шести строениях не территории парка, отказалась заключить мировое соглашение, предложенное ответчиком. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На суде представитель мэрии на вопрос судьи о возможности урегулирования спора с парком мирным путем, пояснил, что истцу поступил проект мирового соглашения и в проекте соглашения администрация парка изложила меры по мирному решению спора. Однако чиновники посчитали их невозможными.

Например, ответчик предлагает, чтобы администрация Свердловского района признала объекты Casa Mia и «Халва» движимыми, которые не обладают признаками объектов капитального строительства. Но истец считает, что в суде нужно выяснить, соответствуют ли объекты требованиям безопасности, насколько они функциональны и являются ли они объектами капстроительства.

В итоге судебное заседание отложили на июль.

Администрация Свердловского района требует признать самовольными постройками и снести здания кафе «Халва», ресторана Casa Mia, аттракциона «Дом Дракулы», а также общественных туалетов и гаража, расположенных на территории парка. В качестве третьих лиц привлечены департамент градостроительства и архитектуры, департамент земельных отношений, департамент имущественных отношений Перми, минимущества, Инспекция по охране объектов культурного наследия и прокуратура Пермского края, которые поддерживают сторону истца.

В марте суд назначил проведение экспертизы в отношении спорных построек с целью доказать, что объекты возведены незаконно и нарушают санитарные и противопожарные нормы.

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