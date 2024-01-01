Екатерина Артёмова Суд назначил экспертизу в отношении построек в пермском парке имени Горького На время её проведения судебное разбирательство о законности объектов отложено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края продолжил рассмотрение искового заявления администрации Свердловского района Перми к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Как сообщает газета «Звезда», в ходе очередного заседания 19 марта истец заявил ходатайство о проведении экспертизы в отношении зданий летних кафе «Халва» и Casa Mia.

В администрации считают, что кафе являются объектами капитального строительства. При этом они были построены без согласования с соответствующими органами.

Представитель госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края добавил, что по закону запрещено возводить любые строения на территории объекта культурного наследия, к числу которых относится парк им. Горького.

Представитель ответчика настаивал, что возведение зданий велось в рамках закона. Также он отметил, что в 1998 году объекты были переданы в уставный капитал ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», соучредителем которого является администрация Перми.

Суд удовлетворил ходатайство о проведении экспертизы. По информации в картотеке суда, заседание отложено до 17 мая.

Напомним, заявление администрации Свердловского района Перми к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» поступило в суд в начале февраля. Истец требует признать самовольными постройками и снести шесть объектов инфраструктуры парка, среди которых указанные летние кафе.

В настоящее время суд рассматривает также исковое заявление департамента земельных отношений Перми к этой компании. Департамент добивается, чтобы суд признал отсутствие у ООО права собственности на Театр эстрады и контрольную будку.

Парк им. Горького находится на территории бывшего загородного сада, основанного в 1804 году. Объект является особо охраняемой территорией, а ротонда и часть ограды парка относятся к памятникам архитектуры федерального значения. С 2001 года парком на правах аренды управляет ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». Совладельцами общества являются пермский предприниматель Рашид Габдуллин (76% долей в уставном капитале) и ДЗО Перми (24%). Срок аренды парка компанией заканчивается в 2029 году.

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