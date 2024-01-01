В Перми снова ищут подрядчика для реконструкции путепровода на Монастырской
Работы оценили в 1,673 млрд рублей
Объявлен открытый конкурс на разработку проектной и рабочей документации, а также выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги». Информация опубликована на сайте госзакупок.
Исполнитель должен определиться 19 июля. Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млрд 672,8 млн руб. Это на 12,8 млн больше, чем предполагал предыдущий конкурс, объявленный в марте.
Исполнителю предстоит спроектировать и изготовить путепровод длиной 343 м с 3-4 полосами движения по ул. Монастырской со смотровой площадкой площадью 200 кв. м и автостоянкой на 30 машин, переустроить двухпутные железнодорожные линии протяжённостью 150 м.
В конкурсной документации сказано, что часть реконструируемого объекта является памятником градостроительства и архитектуры, ОКН регионального значения «Тоннель и подпорная стена ж/д перегона Пермь I – Пермь II».
В зонe влияния реконструкции попадают границы территории других ОКН: «Дом пароходчика Н.В. Мешкова», «Служебный корпус», «Административный корпус», «Егошихинский медеплавильный завод, поселение».
Работы в зоне действующих ж/д путей будут выполнятся в условиях движения поездов с соблюдением требований правил технической эксплуатации РЖД.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.