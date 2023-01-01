Путепровод на Монастырской передадут в собственность Пермского края Объект считается аварийным с 1999 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Пермской городской думы опубликован проект решения «О разрешении безвозмездной передачи сооружения из собственности муниципального образования город Пермь в собственность Пермского края». Речь идёт о 27-метровом путепроводе в аварийном состоянии на ул. Монастырской возле Речного вокзала.

Путепровод на ул. Монастырской 1898 года постройки признали аварийным ещё в 1999 году. Тогда же было введено ограничение движения транспорта весом более 10 т. В 2011 году состоялось очередное обследование объекта, по итогам которого его состояние признали неудовлетворительным. Но было решено, что при постоянном мониторинге эксплуатировать его можно.

В 2014 году собственник объекта — ОАО «РЖД» — вновь провёл мониторинг состояния путепровода. Отрицательной динамики железнодорожники не зафиксировали. В 2017 и 2018 годах было проведено ещё несколько проверок.

В августе 2019 года ОАО «РЖД» и горадминистрация подписали соглашение о безвозмездной передаче путепровода в муниципальную собственность. В ноябре 2019 года максимальная допустимая нагрузка на объект была уменьшена с 10 до 5 т. В 2020-м, после временных мероприятий по укреплению сооружения, — увеличена до 20 т.

Осенью 2021 года состоялся конкурс на разработку проекта реконструкции путепровода. Контракт был заключен с пермским АО «Нью-Граунд». Компания стала единственным участником конкурса, сумма контракта составила 33,2 млн руб. Согласно условиям, подрядчик обязался до 26 ноября 2022 года создать проект реконструкции путепровода, подходов к сооружению, пространства под мостом и прилегающих территорий. Документ должны были одобрить МКУ «Пермблагоустройство» и Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

31 октября 2023 года МКУ «Пермблагоустройство» расторгло контракт с компанией АО «Нью Граунд» по проекту реконструкции путепровода.

«Основание и причина — односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Нарушены существенные условия контракта — сроки выполнения работ по контракту (промежуточный и окончательный)», — сообщается в конкурсной документации.

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