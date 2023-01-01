Алёна Бронникова Власти Перми расторгли контракт с подрядчиком по созданию проекта путепровода на Монастырской Причина связана с нарушением сроков исполнения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми приняла решение о расторжении контракта с компанией АО «Нью Граунд», выполнявшей проектно-изыскательские работы для реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно размещённым документам, МКУ «Пермблагоустройство» расторгло договор 31 октября 2023 года в одностороннем порядке.

«Основание и причина — односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Нарушены существенные условия контракта — сроки выполнения работ по контракту (промежуточный и окончательный)», — сообщается в конкурсной документации.

Договор на выполнение работ был заключён в сентябре 2021 года. Победителем на торгах стал единственный участник — пермская компания АО «Нью Граунд». Сумма контракта составила 33,2 млн руб.

Согласно условиям, подрядчик должен был до 26 ноября 2022 года создать проект реконструкции путепровода, подходов к сооружению, пространства под мостом и прилегающих территорий. Документ должен быть одобрен МКУ «Пермблагоустройство» и Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Портал Properm.ru отметил, что 10 октября проект получил отрицательное заключение регионального управления госэкспертизы. Согласование Госинспекции по охране ОКН до сих пор не получено.





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