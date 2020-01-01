Мария Сыропятова Проектированием путепровода на ул. Монастырской займётся пермская компания Сумма контракта уменьшилась до 33,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Путепровод был построен ещё в 1898 году «хозяйственным способом», то есть, по сути, без проектов и расчётов. Скорее всего, он строился под гужевой транспорт

Константин Долгановский

Победителем торгов на проектно-изыскательские работы по реконструкции автодорожного путепровода на ул. Монастырской в Перми объявлен АО «Нью-Граунд». Согласно протоколу на портале госзакупок пермская компания стала единственной, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Сумма контракта должна составить 33,2 млн руб. Это на 1,7 млн руб. меньше начальной максимальной стоимости работ.

Подрядная организация должна в срок до 26 ноября 2022 года создать проект реконструкции путепровода, подходов к сооружению, пространства под мостом и прилегающих территорий — речь об объектах культурного наследия Доме Мешкова и корпусе института железнодорожного транспорта.

Готовый проект должны одобрить МКУ «Пермблагоустройство» и Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Напомним, что сроки проведения торгов были продлены из-за отсутствия участников.

Путепровод на ул.Монастырской 1898 года постройки признали аварийным ещё в 1999 году. Тогда же было введено ограничение в 10 т, которое не рекомендовалось превышать проходящему транспорту.

В 2011 году состоялось очередное обследование объекта, по итогам которого его состояние признали неудовлетворительным. Но было решено, что при постоянном мониторинге эксплуатировать его можно.

В 2014 году собственник объекта — ОАО «РЖД» — вновь провёл мониторинг состояния путепровода. Отрицательной динамики железнодорожники не зафиксировали. В 2017 и 2018 годах было проведено ещё несколько проверок.

В августе 2019 года ОАО «РЖД» и горадминистрация подписали соглашение о безвозмездной передаче путепровода в муниципальную собственность. В ноябре 2019 года максимальная допустимая нагрузка на объект была уменьшена с 10 т до 5 т. В 2020-ом после временных мероприятий по укреплению сооружения — увеличена до 20 т.

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