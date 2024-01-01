Зарина Ситдикова В Перми ищут подрядчика для реконструкции путепровода на улице Монастырской Работы оценили на 1,6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края проводит электронный конкурс на разработку проекта и выполнение реконструкции автодорожного путепровода на ул. Монастырской. Объект расположен на участке перегона Пермь II — Пермь I Свердловской железной дороги. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд 660 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 апреля, итоги будут подведены 12 апреля 2024 года.

Подрядчик должен восстановить аварийный объект и сделать его безопасным для эксплуатации. В соответствии с техническим заданием, на путепроводе тоннельного типа требуется установить подпорные стены, переустроить двухпутные железнодорожные линии протяжённостью около 150 м , смонтировать шумозащитные экраны. Кроме того, на объекте необходимо обновить все коммуникации. Проектом также должна быть предусмотрена смотровая площадка площадью 200 кв. м и парковка на 30 машино-мест площадью 1 тыс. кв. м.

Согласно графику работ, подрядной организации с 15 мая до 20 сентября необходимо выполнить инженерные изыскания и подготовить проект реконструкции. До 15 декабря текущего года на него требуется получить положительное заключение государственной экспертизы. Документация на выполнение работ должна быть готова к 15 июня 2025 года, а саму реконструкцию планируется завершить 30 сентября 2026 года.

Напомним, путепровод на ул. Монастырской 1898 года постройки признали аварийным 25 лет назад. Тогда же было введено ограничение движения транспорта на нём весом более 10 т. В течение нескольких лет регулярно проводились обследования объекта для оценки его состояния. В 2019 году максимальная допустимая нагрузка на путепровод была уменьшена до 5 т, после чего были проведены работы по временному укреплению сооружения. Это позволило увеличить эксплуатационную нагрузку до 20 т.

В 2021 году был выбран подрядчик для разработки проекта реконструкции путепровода. Тендер на сумму 33,2 млн руб. получило пермское АО «Нью-Граунд». Однако спустя два года из-за нарушения сроков выполнения работ контракт был расторгнут.

В декабре прошлого года путепровод на ул. Монастырской был передан в собственность Пермского края.

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