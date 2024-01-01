Проект благоустройства завода Шпагина в Перми разработает компания из Санкт-Петербурга Подрядчик выполнит работы за 59 млн рублей Поделиться Твитнуть

Стал известен победитель открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Культурно-рекреационное пространство Перми (Ленинский район), третий этап». Речь идёт о благоустройстве территории завода Шпагина на ул. Советской. Работы выполнит питерская компания «Гео-Проект». С ней заключат контракт по начальной (максимальной) цене — 58,97 млн руб. При этом три других участника конкурса предлагали выполнить работу по меньшей цене: от 39 до 55 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию для благоустройства 23 земельных участков на ул. Советской, Петропавловской, Суксунской и Фрезеровщиков.

В проекте должны быть предусмотрены работы по укреплению склонов вдоль Егошихи на участке от ул. Петропавловской до строящегося здания Пермской художественной галереи, по укреплению склонов у здания «Точка кипения» и устройству внутреннего проезда.

Также в перечень благоустроительных работ включено озеленение, устройство пешеходных дорожек с разными видами покрытий, пешеходного моста, системы видеонаблюдения, архитектурной подсветки территории, создание малых архитектурных форм и др.

Работы должны быть выполнены до 4 апреля 2025 года.

ООО «Гео-Проект» — компания из Санкт-Петербурга, основана в 2010 году. По итогам 2023 года её выручка составила 3,1 млрд руб., а чистая прибыль 52 млн руб.

Ранее «Гео-Проект» стал победителем конкурса на разработку проектной документации по строительству транспортной развязки в районе Центрального рынка Перми. Тот же «Гео-Проект» разработает проекты транспортных развязок на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана и ул. Макаренко с б. Гагарина в Перми.

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