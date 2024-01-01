Алёна Бронникова Проект двухуровневой развязки на бульваре Гагарина в Перми разработают за 93 млн рублей Работы выполнит компания из Санкт-Петербурга Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края подписало контракт с ООО «Гео-Проект» из Санкт-Петербурга на разработку проектной документации по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко с бульваром Гагарина в Перми. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, на конкурс заявилось семь участников, две заявки были отклонены. В ходе аукциона начальная цена контракта снизилась на 3%, до 93,5 млн руб.

Подрядчик должен будет до 15 июля 2025 года спроектировать участок шестиполосной автомобильной дороги протяжённостью 0,3 км с двумя автодорожными тоннелями на пересечении с бульваром Гагарина длиной до 100 м, велодорожками, разделительной полосой, тротуарами и пр. При необходимости он должен обследовать близстоящие здания и сооружения, попадающие в зону влияния объекта строительства, и разработать основные мероприятия, обеспечивающие их сохранность.

Ранее сообщалось, что ООО «Гео-Проект» стало победителем в открытом конкурсе, проводимом в электронной форме, на разработку проекта по строительству транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с улицами Куйбышева и Героев Хасана. Контракт заключён на 147,4 млн руб.

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