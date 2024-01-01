Алёна Бронникова В Перми определили подрядчика по проекту двухуровневых развязок на улице Чкалова Работы обойдутся в 147,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: ВК "Подслушано Мотовилиха"

Разработкой проектной документации по строительству транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана в Перми займётся компания из Санкт-Петербурга «Гео-Проект». Информация опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс на определение подрядчика завершился 31 мая. Победитель предложил выполнить работы за 147,4 млн руб. - на 740,8 тыс. руб. ниже начальной цены. Всего было подано восемь заявок, две из них отклонены. ООО «Гео-Проект» по итогам рассмотрения заявок комиссией получило наиболее высокую оценку — 80,41 балла.

Согласно техзаданию, исполнитель должен спроектировать шестиполосный участок автодороги протяжённостью 1,2 км с шириной полос 3,5 м, с велодорожками, подпорными стенами длиной 1,2 км и надземным пешеходным переходом длиной 60 м. Также здесь будут установлены два автодорожных тоннеля: на пересечении с ул. Куйбышева (35 м) и на пересечении с ул. Героев Хасана (45 м).

Подрядчику требуется разработать и обосновать не менее трёх вариантов строительства объекта, выполнить их технико-экономическое сравнение, представить детальный расчёт стоимости. Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что ООО «Гео-Проект» разработает проектную документацию по строительству в Перми транспортной развязки с подходами на пересечении улиц Революции, Пушкина, Попова и ш. Космонавтов. Компания согласилась выполнить работы за 91,2 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.