Объявлен конкурс на разработку проекта двухуровневых развязок на улице Чкалова в Перми Работы оценены в 148,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: ВК "Подслушано Мотовилиха"

Краевые власти второй раз объявили открытый конкурс на разработку проектной документации по объекту «Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана в г. Перми». Начальная (максимальная) цена — 148 154 732 руб. Заявки принимаются до 23 мая. Дата определения поставщика — 31 мая. Информация опубликована на портале госзакупок. Первый конкурс объявлялся в конце прошлого года, но был признан несостоявшимся.

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит спроектировать шестиполосный участок автомобильной дороги протяжённостью 1,2 км с шириной полос 3,5 м, с велодорожками, подпорными стенами длиной 1,2 км, надземным пешеходным переходом длиной 60 м, автодорожным тоннелем на пересечении с ул. Куйбышева длиной 35 м и автодорожным тоннелем на пересечении с ул. Героев Хасана длиной до 45 м.

Проектная документация должна быть выполнена в увязке с проектными решениями по объектам «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская», в том числе «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара», «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская».

Подрядчику требуется разработать и обосновать не менее трёх вариантов строительства объекта, выполнить их технико-экономическое сравнение, представить детальный расчёт стоимости.

Срок выполнения работ: с 17 июня 2024 года по 15 сентября 2025 года.

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