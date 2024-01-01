Проект двухуровневой развязки на бульваре Гагарина в Перми появится к середине 2025 года Работы оценены в 96,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Объявлен конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко с бульваром Гагарина в г. Перми». Заказчик — КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Заявки принимаются до 23 мая. Начальная (максимальная) цена — 96 433 093 руб. Итоги конкурса подведут 31 мая. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит спроектировать участок шестиполосной автомобильной дороги протяжённостью 0,3 км с двумя автодорожными тоннелями на пересечении с бульваром Гагарина длиной до 100 м, велодорожками, разделительной полосой, тротуарами и пр.

Проектную документацию необходимо выполнить в увязке с проектными решениями по планировке территорий на ул. Макаренко и планировке территорий реконструкции ул. Революции: II очередь моста через реку Егошиху.

При необходимости подрядчик должен выполнить обследование близстоящих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния объекта строительства, и разработать основные мероприятия, обеспечивающие их сохранность.

Срок выполнения проектно-изыскательских работ: 17 июня 2024 года — 15 июля 2025 года.

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