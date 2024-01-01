Зарина Ситдикова В Перми во второй раз пройдёт благотворительный фестиваль «Ночь на улице» Его участники смогут поддержать бездомных людей Поделиться Твитнуть

В пространстве событий «Берег» на ул. 1905 года в Перми 29 июня состоится второй благотворительный фестиваль «Ночь на улице» (6+). Инициатором события выступает организации помощи бездомных людей «Территория передышки».

Для гостей фестиваля будет работать фудзона от пермских ресторанов и гастрономических проектов, пройдут танцевальные мастер-классы по dancehall, занятия по изготовлению аромасаше, элементов декора из половинок кокоса и по росписи свечей. Участники события смогут попробовать себя в рисовании, йоге на закате, пляжных играх и катании на сапах. Те, кто увлекается творчеством и психологией, оценят лекции о том, как самостоятельно организовать мероприятие, про созависимые отношения и моду. Отдельно будут проводиться активности для детей. Завершится фестиваль кинотеатром под открытым небом с просмотром фильма в спальниках.

«Мы проводим фестиваль уже второй раз. В прошлом году он проходил на городском пляже и собрал около 500 пермяков. В этом году планируем собрать ещё больше людей и показать, что благотворительность — это нескучно. Мы хотим, чтобы "Ночь на улице" была только названием фестиваля, а не социальной проблемой. Ведь до сих пор есть те, кому приходится проводить ночь на улице, а не дома», — отметили организаторы.

Во время фестиваля каждый желающий сможет напечатать принт на футболке и поиграть в пинг-понг. Для гостей будет также работать «Живая библиотека» — формат, где можно будет познакомиться с работой «Территории передышки» изнутри, пообщавшись с сотрудниками, клиентами, партнёрами и волонтёрами организации.

В месте проведения «Ночи на улице» установят две сцены, на одной из которых выступят музыкальные коллективы «Ой, колется», Hard luxe, Papa Karlo и «Никого не стало». Вторая площадка будет предназначена для диджеев Klassen, Catrin и Chekma, которые представят зрителям свои лучшие сеты.

Все площадки фестиваля будут благотворительными, часть собранных на фестивале средств пойдёт на работу «Территории передышки». Покупая билет на мероприятие, его участники сделают пожертвование на проекты организации.

Как ранее писал «Новый компаньон», волонтёры «Территории передышки» также станут участниками пермского фестиваля Red Fest (6+), который пройдёт 6 и 7 июля на территории Digital Port. Организация откроет на мероприятии благотворительный тату-бар с ведущими мастерами города.

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