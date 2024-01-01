В Перми волонтёры подвели итоги новогодней акции по сбору подарков для бездомных Благотворительная акция прошла в шестой раз Поделиться Твитнуть

Пермская благотворительная организация «Территория передышки» подвела итоги новогодней акции по сбору подарков для бездомных. В декабре прошлого года было собрано 420 новогодних подарков. Об этом активисты рассказали в соцсетях.

Сбор новогодних подарков для бездомных проходил с ноября по декабрь 2023 года. Это традиционная акция, призванная помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, проводится в городе уже шестой раз.

В это время волонтёры собирали вещи, продукты, средства гигиены и открытки с пожеланиями в дневном центре и других пунктах сбора. Вручают подарки бездомным в конце декабря.

В прошлом году планировалось собрать 400, но получилось 420. Из них 70 подарков были вручены клиентам дневного центра, 100 — посетителям гуманитарного автобуса, а 250 — жильцам Центра социальной адаптации.

«В 2022 году [когда началась российская спецоперация — Ред.] мы действительно ощутили на себе увеличение количества обращений за помощью, поэтому собирали 500 подарков. В 2023 году ситуация была более стабильна относительно предыдущих лет», — рассказала «Новому компаньону» специалист по медиасопровождению «Территории передышки» Татьяна Жижкина.

Количество подарков в определяется по тому потоку людей, который в данный момент обращается в дневной центр, на стоянки нашего гуманитарного автобуса «Еда на колёсах» и проживает в двух отделениях Центра социальной адаптации.

Она также пояснила, что каждый год волонтёры стараются проводить акцию эффективнее: например, в прошлом году у организации появился отдельный центральный пункт для сортировки и фасовки подарков, чтобы не занимать площадь дневного центра и склада. Также в 2023 году большая часть подарков выдавалась не в одноразовой упаковке, а в тканевых сумках, чтобы люди могли их использовать дальше.

По оценке компании Validata, в Перми около 21 тыс. бездомных. Однако, как говорят волонтёры, число бездомных людей очень сложно определить. Например, летом прошлого года «Территория передышки» проводила акцию-исследование — уличный подсчёт людей без дома «Встретимся на улице», тогда удалось зафиксировать 566 человек.

Ранее «Новый компаньон» писал об итогах пермских благотворительных организаций за 2023 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.