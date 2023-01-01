Максим Артамонов В Перми стартовала ежегодная акция по сбору новогодних подарков для бездомных Волонтёры планируют собрать 400 подарков Поделиться Твитнуть

В конце ноября Пермская благотворительная организация «Территория передышки» запустила сбор новогодних подарков для бездомных. Традиционная акция, которая призвана помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводится в городе уже шестой раз. Об этом сообщают организаторы.

В этом году планируется собрать 400 подарков. В каждом из них будут средства гигиены, сладости, консервы, тёплые вещи и открытки с тёплыми пожеланиями. Любой желающий может принести подарок в дневной центр «Территория передышки» по ул. Луначарского, 130 или в другой удобный пункт сбора. Сбор продлится до 22 декабря.

Желающие могут присоединиться к акции также в качестве волонтёра, чтобы помочь с сортировкой, фасовкой и вручением подарков клиентам дневного центра, посетителям стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колёсах» и жильцам двух государственных приютов.

Подробную информацию об акции и адреса пунктов сбора можно посмотреть на сайте.

Дневной центр для людей в беде «Территория передышки» начал работать с ноября 2018 года. Это место, куда человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены и первую помощь. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога. За 2022 год помощь в проектах организации получили более 1600 чел.





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